نيويورك تايمز: هنية اغتيل بانفجار قنبلة مزروعة منذ شهور في مقر إقامته..

نيويورك /سما/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الشهيد اسماعيل هنية اغتيل جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها قبل حوالي شهرين في بيت الضيافة الذي كان يقيم فيه في طهران.

حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الخميس). ينتمي بيت الضيافة إلى الحرس الثوري وهو جزء من مجمع أكبر يقع في حي فاخر شمال طهران.

وبحسب التقرير، فقد تم القضاء على هنية، الذي كان يقيم في منشأة للضيوف تابعة للحرس الثوري، عن طريق تفجيرها العبوة عن بعد.

وبحسب التقرير، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استضافة هنية هناك، وهو ما سمح على ما يبدو لزرع العبوة التي أدت إلى الاغتيال بالتحضير له مسبقاً.