  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البيت الأبيض: اغتيال هنية لا يعني انهيار مفاوضات التهدئة ولكن نواجه صعوبات في استئنافها..

الخميس 01 أغسطس 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: اغتيال هنية لا يعني انهيار مفاوضات التهدئة ولكن نواجه صعوبات في استئنافها..



واشنطن / وكالات /

يؤكد الأميركيون أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لم تصل إلى نهايتها، رغم التصعيد الأخير الذي جاء باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أبرز شخصياتها إسماعيل هنية.

لكنهم يدركون أن الوضع أصبح أكثر تعقيداً بعد الأحداث الأخيرة، هذا ما قاله مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف المسؤول الكبير نفسه أنه في أعقاب الهجوم الذي وقع في طهران يوم الأربعاء، بدأ كبار المسؤولين في الإدارة بالفعل محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين وعراقيين وسعوديين، في محاولة لإنقاذ الاتفاق.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الرئيس بايدن لم يعقد محادثات شخصية مع نظرائه الإقليميين، كما فعل في أبريل بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل ردا على غارة جوية في سوريا أسفرت عن مقتل جنرال إيراني وكان الموظفون "متورطين للغاية" في هذه القضية.

ويمثل هذا الحدث ضربة للمفاوضات الصعبة وهناك قلق في واشنطن بشأن احتمال شن هجمات انتقامية كبيرة ضد إسرائيل على جبهتين، وأعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء مسؤوليتها عن غارة جوية في جنوب بيروت وأدى ذلك إلى مقتل المسؤول الكبير في حزب الله

وبينما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم ضد هنية، أحد الوسطاء الرئيسيين في محادثات وقف إطلاق ألقت حماس وإيران باللوم على إسرائيل في هذا العمل.

صرح المسؤولون الأمريكيون أنه بينما كان الهجوم في بيروت متوقعًا، فإن الهجوم في طهران فاجأ واشنطن وزاد من قتامة الفرص، التي كانت ضئيلة، لتحقيق وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية. ورغم ذلك يؤكد مسؤولون أميركيون كبار أن المحادثات لم تصل إلى نهايتها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "تحقيق وقف إطلاق النار كان دائما معقدا. لا يزال معقدا"، مضيفا "لا نعتقد أن التصعيد أمر لا مفر منه".

وطلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن من المسؤولين القطريين نقل رسائل إلى إيران وحزب الله وآخرين في المنطقة من أجل تهدئة التوترات. وأعرب رئيس وزراء قطر عن التزامه بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق، لكنه أعرب عن إحباطه من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تعرض المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين للخطر.

الأكثر قراءة اليوم

خالد مشعل الناجي من محاولة اغتيال إسرائيلية مرشح لرئاسة المكتب السياسي لـ”حماس”.. فمن هو؟

رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي يهدد بغزو لبنان وتنفيذ اغتيالات أخرى ببيروت

الابن الأكبر لهنية: دماء والدي ليست أغلى من دماء أطفال غزة ولا رجالها ولن توقف مسيرة الشعب الفلسطيني

الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

نيويورك تايمز: خامنئي اصدر أمراً بضرب إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية

العثور على جثة الشهيد القيادي في حزب الله فؤاد شكر..

وسائل إعلام إيرانية تنشر صورة المبنى الذي اغتيل به هنية ..مكان مغلق يتبع الحرس الثوري..

الأخبار الرئيسية

وسائل إعلام إيرانية: هكذا قتل الهاتف النقال " هنية" !!!

لابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو ويتهمانه بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة وإساءة إدارتها

الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

وسائل إعلام إيرانية تنشر صورة المبنى الذي اغتيل به هنية ..مكان مغلق يتبع الحرس الثوري..

اسرائيل تنتظر الهجوم الكبير من المحور : استهداف منشآت استراتيجية في تل أبيب وحيفا بآلاف الصواريخ والمسيرات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية