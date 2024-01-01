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الاحتلال يفرج عن 22 أسيرا من قطاع غزة

الخميس 01 أغسطس 2024 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 22 أسيرا من قطاع غزة



غزة / سما /

افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، عن ٢٢ معتقلا من قطاع غزة بعد اعتقالهم لعدة اشهر.
ووصل المعتقلون إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كوسوفيم العسكري وهم بحالة صحية مزرية.
والأسرى المفرج عنهم هم:-

1.ابراهيم عاطف ابراهيم سالم -جباليا
2.السيد رزق السيد فلفل - غزة الزيتون
3.وسام حاتم صبحي عبد العال - الصبرة
4.خالد مفيد ناصر شحيبر - الصبرة
5.جهاد خالد جبر مملوك - الشجاعية
6.محمد حاتم صبحي عبد العال - الشجاعية
7.احمد باسم محمود حمد - الشاطئ
8.سعيد عماد يوسف ابو وطفة - الشيخ رضوان
9.فايز رجب سليمان السكافي - الشجاعية
10.بهاء احمد سلامة القيرناوي - البريح
11.هاني نصر علي ابو عصر - الشجاعية
12.فائقة سلامة حسين ابو عكر - خانيونس
13.غازي مروان مسعد شعث - رفح
14.ابراهيم وائل احمد حرب - رفح
15.حسن فوزي احمد عبد العال - رفح
16.خالد عبد الكريم رمضان رجب - الشجاعية
17.عصمت احمد محمود العرجا - رفح
18.معين محمد عبد الساتر حمودة - بيت لاهيا
19.محمد عبد الفتاح ابراهيم جبر - بيت لاهيا
20.ابراهيم الملاحي
21.محمد جودة
22.احمد العرجا

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