الاحتلال يصدر قرارا بوضع اليد على أراض في اسكاكا شرق سلفيت

سلفيت/سما/

أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بوضع اليد على ما يقارب 8 دونمات من أراضي قرية اسكاكا شرق سلفيت "لأغراض عسكرية".

وأفاد رئيس مجلس قروي اسكاكا اسامة ظاهر، بأن سلطات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا، يقضي بوضع اليد على سبع دونمات و9.2م من اراضي المواطنين في منطقة "القنية" شمال القرية، حوض رقم (3)، لاغراض عسكري، مبينا أن المنطقة تبعد عن منازل المواطنين 150م.

وأشار ظاهر الى ان فترة الاعتراض كما جاء بالقرار لمدة 7 ايام، وهذه الفترة غير كافية، مضيفا ان المنطقة محاذية لمستوطنه "نوفيم حنيا" المقامه على اراضي المواطنين.