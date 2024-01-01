الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

أكد الجيش الإسرائيلي استشهاد قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة وذلك استنادا إلى التأكيدات الاستخباراتية للجيش وجهاز الأمن العام الاسرائيلي.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف".

ولفت البيان إلى أن "الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس في "حماس"، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع. مع الضيف وسلامة تم القضاء على عدد آخر من المخربين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم 13 يوليو الماضي أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على مواصي خان يونس وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.

بدورها، كذبت حركة "حماس" ما سمتها "ادعاءات وأكاذيب" الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الضيف، مؤكدة أنه يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة.