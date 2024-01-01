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وسائل إعلام إيرانية تنشر صورة المبنى الذي اغتيل به هنية ..مكان مغلق يتبع الحرس الثوري..

الخميس 01 أغسطس 2024 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام إيرانية تنشر صورة المبنى الذي اغتيل به هنية ..مكان مغلق يتبع الحرس الثوري..



طهران / وكالات /

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة المبنى الذي كان يقيم به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.

والمبنى الذي اغتيل به هنية مع حارسه الشخصي بيت ضيافة، يقع داخل مجمع مغلق للحرس الثوري شمال طهران.

وفي الصورة بدا جزء من المبنى مغطى بقطعة قماش ضخمة، ويعتقد أن الغرض من ذلك إخفاء الأضرار التي لحقت به بعد الهجوم المنسوب لإسرائيل، التي لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن اغتياله.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هنية اغتيل في نحو الساعة الثانية من صباح الأربعاء بتوقيت طهران، وكان يقيم في "مقر إقامة خاص" لقدامى المحاربين في شمال العاصمة.

وقالت وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إن مقر إقامة هنية أصيب بقذيفة محمولة جوا، استهدفت هنية شخصيا.

والخميس شيّع الآلاف جثمان هنية حاملين صوره والأعلام الفلسطينية، في جامعة طهران وسط العاصمة.

وأقام المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على هنية وحارسه الشخصي، الذي اغتيل معه في الهجوم.

وبعد أداء صلاة الجنازة، من المقرر نقل جثمان هنية إلى قطر لدفنه هناك يوم الجمعة.

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