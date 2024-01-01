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بطل فيديو شهير في "ناحل عوز".. من هو وسيم أبو شعبان الذي قتل مع هنية؟

الخميس 01 أغسطس 2024 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطل فيديو شهير في "ناحل عوز".. من هو وسيم أبو شعبان الذي قتل مع هنية؟



طهران /وكالات /

تصدر اسم وسيم أبو شعبان مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف السلطات الإيرانية عن هوية مرافق إسماعيل هنية الذي قتل معه في طهران مؤخرا.

ولقي أبو شعبان، وهو المرافق والحارس الشخصي لهنية، حتفه أمس الأربعاء صحبة القيادي الفلسطيني الذي تم استهدافه في مقر إقامة خاص بقدامى المحاربين، شمال العاصمة الإيرانية.

  • فمن هو وسيم أبو شعبان؟

هو ناشط سياسي وعسكري فلسطيني، كان مقاتلا ضمن قوات وحدة "النخبة" التابعة لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

عمل محمد وسيم جمال خضر أبو شعبان، المكنى "أبو أنس"، كمرافقا للقيادي السابق في حماس سعيد صيام في غزة، ثم عمل مرافقا لرئيس الحركة إسماعيل هنية إلى أن قتل معه.

وُلد في السابع من أكتوبر في عام 1988 بقطاع غزة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء.

وقال نشطاء إن وسيم أبو شعبان هو بطل الفيديو الشهير الذي وثق لحظة ضرب مقاتل قسامي لجندي إسرائيلي في موقع "ناحل عوز" العسكري، خلال عملية مداهمة في عام 2014.

وشارك أبو شعبان بتنفيذ عملية فدائية ضد الموقع العسكري الإسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وتمكن 9 مقاتلين من نخبة القسام حينها من تنفيذ عملية إنزال خلف خطوط الجيش الإسرائيلي، هاجموا فيها برجا عسكريا محصنا تابعا لكتيبة "ناحل عوز" الذي كان فيه عدد كبير من الجنود، وقضوا على جميع من فيه.

وذكرت "القسام" أن المقاتلين حاولوا أسر جندي إسرائيلي لكن ظروف الميدان حالت دون ذلك، فيما تمكنوا من قتل 10 جنود، واغتنموا بندقية من نوع Tavor، وهو السلاح الذي يحمله جنود النخبة الإسرائيليون.

ومن المنتظر أن يُوارى جثمان أبو شعبان الثرى، في جنازة تنطلق اليوم الخميس  من العاصمة الإيرانية طهران مع جثمان إسماعيل هنية، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية، قبل نقلهما إلى العاصمة القطرية الدوحة، عصر غد، على أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة الجمعة، وبعدها دفنهما في مقبرة الإمام المؤسس بلوسيل.

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