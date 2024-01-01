300 يوم من العدوان : مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٠٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وادت غارات الاحتلال الاسرائيلي إلى استشهاد ٤٥ شهيد و ٧٧ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٩٤٤٥ شهيد و ٩١٠٧٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وكشفت صورا تسربت من مدينة رفح جنوب قطاع غزة عن دمار كبير في احياءً المدينة خاصة في الأحياء الغربية التي لا تزال تتعرض للتدمير يوميا.

وانتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من حي تل السلطان غرب رفح بعد تراجع للدبابات عن جزء منه.

وفي خان يونس تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت مجموعة مواطنين قرب دوار ابو حميد ما ادى لاستشهاد احدهم واصابة اخرين.

وسط قطاع غزة

واستهدف الاحتلال سيارة مدينة على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وادى الاستهداف إلى استشهاد ستة مواطنين ، خمسة منهم من عائلة أبو عبدو وسادس من عائلة مطر.

وارتقى ثلاثة شهداء واصيب اربعة بجراح جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة سعد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت غارة إسرائيلية على سيارة في مدخل بلدة الزوايدة ادت لاستشهاد ١١ مواطن.

غزة والشمال

وفي غزة بدأت اليات الاحتلال تتقدم في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهد الصحفيان إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة والمصور رامي الريفي من الوكالة الوطنية للإعلام بقصف سيارتهما بعد الانتهاء من تصوير قرب منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران.

وتمكنت فرق الإسعاف من نقل 12 إصابة من إثر إستهداف بناية سكنية لعائلة شابط شرق مدينة غزة قرب السڤن آب على شارع صلاح الدين .