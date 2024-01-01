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بدء مراسم تشييع هنية في طهران وخامنئي يؤم صلاة الجنازة

الخميس 01 أغسطس 2024 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء مراسم تشييع هنية في طهران وخامنئي يؤم صلاة الجنازة



طهران / وكالات /

بدأت مراسم تشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في وقت مبكر من صباح الخميس في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة عدد كبير من الأشخاص والمسؤولين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونشرت وكالة مهر الإيرانية (شبه رسمية) مقطعا مصوراً قصيرًا لمراسم التشييع، التي شارك فيها عدد من كبار الشخصيات في حماس.
ووفقًا لوكالة أنباء “إرنا” الرسمية، سيؤم المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة.
وصباح الأربعاء، أعلنت “حماس” وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وفيما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية.

وجاء اغتيال هنية في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

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