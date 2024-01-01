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بعد اغتيال هنية وشكر.. أمريكا تحشد قواتها وتحرك 12 سفينة حربية نحو الشرق الأوسط لحماية إسرائيل

الخميس 01 أغسطس 2024 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اغتيال هنية وشكر.. أمريكا تحشد قواتها وتحرك 12 سفينة حربية نحو الشرق الأوسط لحماية إسرائيل



واشنطن / وكالات /

نقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول بالبنتاغون أن الولايات المتحدة حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، لحماية إسرائيل من أي تهديد تتعرض له.
وأدان مندوب إيران بمجلس الأمن ما وصفه بالعمل الإرهابي الإسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أمس الأربعاء.
واعتبر المندوب في كلمة أمام مجلس الأمن أن عملية الاغتيال انتهاك خطير للقانون الدولي.
وأشار المندوب الإيراني بالأمم المتحدة إلى أنه ما كانت إسرائيل لترتكب هذه الجريمة دون دعم استخباراتي من الولايات المتحدة، مؤكدا أنه “لا يجوز السماح للنظام الإسرائيلي بالتهرب من المسؤولية عن انتهاكاته”.

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