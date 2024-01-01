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نيويورك تايمز: خامنئي اصدر أمراً بضرب إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية

الخميس 01 أغسطس 2024 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز: خامنئي اصدر أمراً بضرب إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية



طهران / وكالات /

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر ايرانية ان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اصدر أمراً بضرب إسرائيل بشكل مباشر، رداً على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وفقا لثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة، إن خامنئي أصدر الأمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي صباح الأربعاء.
وقال المسؤولون الإيرانيون إن القادة العسكريين يدرسون شن هجوم آخر مشترك باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون على تجنب توجيه ضربات إلى أهداف مدنية. وأضافوا أن أحد الخيارات قيد الدراسة هو شن هجوم منسق من إيران وجبهات أخرى حيث لديها قوات متحالفة، بما في ذلك اليمن وسوريا والعراق، لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
وقال المسؤولون إن السيد خامنئي أصدر تعليماته للقادة العسكريين لإعداد خطط للهجوم والدفاع في حالة توسع الحرب وتوجيه إسرائيل أو الولايات المتحدة ضربة لإيران.

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