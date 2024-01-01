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نتنياهو: وجّهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين والحرب ستستمر ..

الأربعاء 31 يوليو 2024 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: وجّهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين والحرب ستستمر ..



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب وجّهت ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين، خلال الأسابيع الماضية، دون أن يتطرّق لاغتيال قائد حركة حماس إسماعيل هنية.

وأشار نتنياهو:" لم ولن أخضع للأصوات المطالبة بإنهاء الحرب.. لو استجبنا لمطالب إنهاء الحرب لما استولينا على فيلادلفيا، وقضينا على كبار مسؤولي حماس، واقتربنا من الخطوط العريضة للصفقة".

وبين:" سنصفي حسابنا مع كل من يمس بنا.. أيام صعبة تنتظرنا".

وقال: نقترب من تحقيق أهداف الحرب" إعادة المحتجزين وتدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية وتأمين عودة المستوطنين في الشمال".

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