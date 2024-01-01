بعد اغتيال هنية وشكر ..غالانت: لا نريد الحرب ولكننا نستعد لكل الاحتمالات

القدس المحتلة/سما/

بعد قصف الضاحية الجنوبية يوم أمس، واستهداف القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، إضافة إلى اغتيال مدير المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت "لا نريد حرباً، ولكننا نستعدّ لكافة الاحتمالات.

وأشار غالانت إلى عملية الاغتيال في بيروت، وقال إن "التنفيذ كان مركزا وعالي الجودة ومحدودا". وبحسب قوله: "لا نريد الحرب، لكننا نستعد لكل الاحتمالات. وسنقوم بعملنا على كافة المستويات".

وفي ظل الخوف من أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى تصعيد حقيقي، والتهديدات من اتجاه إيران، قال غالانت للجنود: "لديكم دور مهم للغاية - حماية مواطني دولة إسرائيل، دولة إسرائيل، في ظروف معقدة للغاية ضد التهديدات الجوية".