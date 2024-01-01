"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج خلال شهر حزيران 2024

رام الله / سما/

قال الجـهـاز الـمـركـزي لـلإحـصـاء الـفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا مقداره 0.87% خلال شهر حزيران 2024 مقارنة بشهر أيار 2024أ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 133.25 خلال شهر حزيران 2024 مقارنة ﺒ بـ134.41 خلال شهر أيار 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وتجدر الإشارة إلى أن التوزيع النسبي في الإنتاج الذي يمثله الرقم القياسي لأسعار المنتج في مجمل الأنشطة الاقتصادية، تمثل فيه الضفة الغربية ما نسبته 90% مقابل 10% في قطاع غزة، وعليه يكون الأثر الرئيسي في تحديد اتجاه المؤشر تبعا لتغيرات الأسعار في الضفة الغربية، على مستوى كل الأنشطة التي يمثلها الرقم القياسي لأسعار المنتج.

ونتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أشارت التقديرات إلى تراجع كميات الإنتاج الصناعي والزراعي بحوالي 95%، ما يتضمن توقف الإنتاج في العديد من الأنشطة، وبالتالي يتضاءل تأثير تغيرات أسعار المنتج في قطاع غزة في الرقم القياسي العام لأسعار المنتج إلى أقل من 2%.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا خلال شهر حزيران 2024

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.91%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 135.78 خلال شهر حزيران 2024 مقارنة ﺒ بـ137.02 خلال شهر أيار 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر حزيران 2024

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضا مقداره 0.39%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 109.60 خلال شهر حزيران 2024 مقارنة بـ110.03 خلال شهر أيار 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر حزيران 2024

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.86%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 5.74%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الملفوف الأبيض 2.71 شيقل/كغم، والملوخية الخضراء بسيقان 3.88 شواقل/كغم، والباذنجان العجمي 3.89 شواقل/كغم، والكوسا 2.89 شيقل/كغم، والبطيخ 1.08 شيقل/كغم، والبامية 30.33 شواقل/كغم، والفقوس 1.79 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء الرفيعة 4.07 شواقل/كغم، واللوبياء الخضراء 5.06 شواقل/كغم، والبصل الجاف 1.79 شيقل/كغم، والبطاطا 1.93 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر كل من: خيار البيوت البلاستيكية 1.99 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 15.61 شيقلا/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 2.69 شيقل/كغم، والبصل الأخضر مع ورق 8.30 شواقل/كغم.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً نسبته 10.12%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 2.38%، إذ بلغ متوسط سعر العجل البلدي الحي 21.56 شيقلا/كغم، والخروف البلدي الحي 43.21 شيقلا/كغم، والماعز البلدي الحي 34.85 شيقلا/كغم، والدجاج اللاحم الحي الكبير 14.51 شيقلا/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض الطازج 15.33 شيقلا/2كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً نسبته 0.99%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الليمون 4.08 شواقل/كغم، والكلمنتينا 5.02 شواقل/كغم، والمشمش 9 شواقل/كغم، والجوافة 3.09 شواقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.36%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، وصناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر 13.48%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 1.27%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 0.78%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.09%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.87%، وصناعة الأثاث بنسبة 0.15%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.14%.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.35%، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران 2024، إذ استقر الرقم القياسي عند 103.04، وتشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 5.21%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.