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مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا بشأن "العدوان الإسرائيلي على اليمن"

الأحد 21 يوليو 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا بشأن "العدوان الإسرائيلي على اليمن"



مسقط/سما/

أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا بشأن "العدوان الإسرائيلي" على محافظة الحديدة اليمنية مساء اليوم السبت.


وجاء في بيان نشرته صفحة الخليلي على منصة "إكس": "لقد فوجئنا بالعدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، وهذا مما يوجب على المسلمين جميعا أن يؤازروا اليمن وينصروها؛ فأمة الإسلام أمة واحدة والعدوان على أي منها إنما هو عدوان على الجميع".

وأضاف البيان: "وما كان هذا إلا بسبب موقف الأشقاء في اليمن السعيد في نصرة الحق ورد عدوان المعتدين على المقدسات الإسلامية، وعلى حرمات دماء أشقائنا في الأرض المحتلة، فجزاهم الله خيرا على مواقفهم الشجاعة ونصرتهم للحق، والله يرد كيد الكائدين في نحورهم ويسلم الجميع من شرورهم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابع مفتي سلطنة عمان: "عزاؤنا الحار لجميع الإخوة في اليمن، ولأنفسنا، ولأمة الإسلام جميعا، والله يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم فسيح جناته".


وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجوم بطائرة بدون طيار استهدف تل أبيب يوم الجمعة أعلنت الجماعة المسؤولية عنه.

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وصرح مسؤولان إقليميان بأن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مستودعات للغاز والنفط ومحطة كهرباء في منطقة ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن.

في حين أكدت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مساء اليوم، أنها "سترد على العدوان الإسرائيلي السافر" على اليمن و"لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو".

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