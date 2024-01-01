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"الفيفا" يرد على طلب فلسطين استبعاد إسرائيل من المنافسات

السبت 20 يوليو 2024 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفيفا" يرد على طلب فلسطين استبعاد إسرائيل من المنافسات



وكالات/سما/

أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النظر في طلب فلسطيني لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية إلى ما بعد أولمبياد باريس، بدعوى أن الطرفين طلبا مزيدا من الوقت لتقديم دفوعهما.


وقد تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب لاستبعاد إسرائيل في مايو الماضي بسبب الحرب في غزة، بينما أمر "الفيفا" بتقييم قانوني للموقف ووعد بالنظر في الأمر في اجتماع غير عاد لمجلسه في يوليو الجاري.


وقال "الفيفا" أمس الجمعة في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن التقييم القانوني سيقدم لمجلسه في 31 أغسطس المقبل.


وأضاف: "بناء على طلب الطرفين بمزيد من الوقت لتقديم دفوعهما، وافق الفيفا على منح المزيد من الوقت حتى تكتمل الإجراءات".

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل، بينما تبدأ منافسات دور المجموعات لمسابقة كرة القدم للرجال في 24 من الشهر الجاري أي قبل يومين من الافتتاح الرسمي للألعاب.

وتأهلت إسرائيل لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، وستلعب في دور المجموعات مع مالي وباراغواي واليابان.

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