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الولايات المتحدة تعلن عن تفشي داء " الدوران" القاتل في 12 ولاية

السبت 20 يوليو 2024 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تعلن عن تفشي داء " الدوران" القاتل في 12 ولاية



واشنطن / وكالات /

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض عن انتشار داء الليستريات أو ما يسمى بمرض الدوران (Listeria) في 12 ولاية في وقت واحد.

وذكر المركز في بيانه، أن شخصين توفيا بسبب المرض، وتم نقل 28 آخرين إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن العدد الفعلي للإصابات بالمرض، قد يكون أعلى. ووفقا له معظم المصابين، تناولوا منتجات اللحوم بما في ذلك المرتديلا والنقانق، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد أن هذا هو السبب فعلا.

وفي وقت سابق في كندا، توفي شخصان وتم نقل تسعة آخرين إلى المستشفى. وجرت الإشارة إلى أن كل المصابين، تناولوا مشروبات غازية ذات أصل نباتي.

وعادة تنتقل العدوى المسببة لهذا المرض إلى جسم الإنسان، عن طريق تناول أطعمة ملوثة بجرثومة الليستيرية المستوحدة ( الخضروات والمنتجات الحيوانية )، التي تسبب اضربات معوية حادة، وهي تؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن تسبب التهاب السحايا والتهاب الدماغ والوفاة.

وفي دائرة الخطر، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وذوي المناعة الضعيفة.

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