الصحة الإسرائيلية تعلن العثور على فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) عن العثور على دليل على وجود مكونات فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في عينات الصرف الصحي في غزة.

وتتوافق نتائج العينات مع النتائج التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية في مصر. وتثير العينات، التي تم اختبارها في مختبر في إسرائيل معتمد من منظمة الصحة العالمية، مخاوف من وجود الفيروس في هذه المنطقة.

وقالت إن "العيّنات التي تم فحصها في مختبر بإسرائيل تثير القلق بشأن وجود الفيروس في هذه المنطقة"، مشيرة إلى المختبر الذي جرى فيه فحص الهينات معتمد من قبل منظمة الصحّة العالمية".

وأضافت أنه "بشكل عام، تُجرى اختبارات للكشف عن فيروس شلل الأطفال بانتظام في مياه الصرف الصحي بهدف التعرف على إمكانيات انتشار المرض بشكل غير ظاهر".

وقالت الصحة الإسرائيلية إنها "تتابع وتدرس الخطوات اللازمة لمنع خطر انتشار المرض في إسرائيل".