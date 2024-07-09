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قتيلان إسرائيليان في قصف حزب الله الجولان المحتل …

الثلاثاء 09 يوليو 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان إسرائيليان في قصف حزب الله الجولان المحتل …



القدس المحتلة/سما/

قُتل رجل وامرأة اسرئيليان، مساء اليوم (الثلاثاء)، جراء سقوط صاروخ على سيارة كانت تسير في منطقة مخيم نفح وسط هضبة الجولان المحتلة، بحسب ما أفادت نجمة داود الحمراء الاسرائيلية، وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن القصف تألف من أطلق 40 صاروخا من لبنان، وأعلن حزب الله أن إطلاق النار استهدف النفح ردا على اغتيال الحارس الشخصي السابق لنصر الله، ياسر كرنباش، المنسوب لإسرائيل، وقيل إنه تم تنفيذه بالقرب من موقع للجيش السوري.

واعلن حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 09-07-2024 على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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