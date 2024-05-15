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بوريل: أشعر بالغضب من هجمات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل مساعدات غزة

الأربعاء 15 مايو 2024 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: أشعر بالغضب من هجمات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل مساعدات غزة



بروكسل/سما/

أعرب مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن غضبه من هجمات المستوطنين المتكررة على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وقال بوريل في تغريدة على منصة "إكس": "أشعر بالغضب من الهجمات المتكررة بلا رادع والتي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون على قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة بما في ذلك من الأردن".

وأضاف: "مئات الآلاف من المدنيين يتضورون جوعا، ويجب وقف هذه العمليات ومحاسبة المسؤولين عنها".


وقبل أيام قطع مستوطنون إسرائيليون الطريق أمام شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة في حادث ليس الأول من نوعه.

وأظهر فيديو الحجارة على طول الطريق المودي إلى القطاع المحاصر منذ أشهر.

كما هاجم المستوطنون قافلة مساعدات إلى غزة بالقرب من تقاطع اللطرون غرب رام الله، وحاولوا منعها من الوصول إلى القطاع.

واعتدى المستوطنون بداية مايو الجاري على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومستلزمات أخرى إلى القطاع كانتا متجهتين نحو معبر بيت حانون (إيريز) ومعبر كرم أبو سالم.

وألقى المستوطنون بعض حمولتهما في الشوارع ما سبب أضرارا مادية للشاحنات، ورغم ذلك تابعت القافلتان مهمتهما، ووصلتا وجهتيهما.

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