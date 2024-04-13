الهجوم الإيراني: توقعات بإطلاق 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو "إسرائيل" وتبادل الضربات لعدة أيام

القدس المحتلة/سما/

نقلت شبكة ABC News الأمريكية عن مسؤولين حكوميين قولهم إنهم يتوقعون إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل، ضمن الهجوم الإيراني الجاري حاليا.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد تأكيدها بأن تل أبيب سترد على هجوم طهران بالمسيرات والصواريخ نحو إسرائيل.

وأضافت المصادر بحسب هيئة البث أن "نتوقع عدة أيام من الضربات المتبادلة مع إيران".

وذكرت وصلت أكثر من 100 طائرة مسيرة إيرانية إلى سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحرس الثورري افيراني بدء هجوم بالمسيرات والصواريخ على أهداف في إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري في بيان مقتضب مساء اليوم السبت، أن الرد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق يشمل عشرات المسيرات والصواريخ.

وأكد التلفزيون الإيراني مساء اليوم السبت، أن الحرس الثوري بدأ العملية الواسعة بالمسيّرات ضد أهداف في إسرائيل.



وأفاد مسؤولون إسرائيليون يأن "إطلاق الطائرات بدون طيار نحو إسرائيل ضمن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق، ليس من إيران فحسب، بل من دول أخرى أيضا".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اعترضت عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.