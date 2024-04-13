  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهجوم الإيراني: توقعات بإطلاق 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو "إسرائيل" وتبادل الضربات لعدة أيام

الأحد 14 أبريل 2024 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهجوم الإيراني: توقعات بإطلاق 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو "إسرائيل" وتبادل الضربات لعدة أيام



القدس المحتلة/سما/

نقلت شبكة ABC News الأمريكية عن مسؤولين حكوميين قولهم إنهم يتوقعون إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل، ضمن الهجوم الإيراني الجاري حاليا.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد تأكيدها بأن تل أبيب سترد على هجوم طهران بالمسيرات والصواريخ نحو إسرائيل.

وأضافت المصادر بحسب هيئة البث أن "نتوقع عدة أيام من الضربات المتبادلة مع إيران".

وذكرت وصلت أكثر من 100 طائرة مسيرة إيرانية إلى سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحرس الثورري افيراني بدء هجوم بالمسيرات والصواريخ على أهداف في إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري في بيان مقتضب مساء اليوم السبت، أن الرد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق يشمل عشرات المسيرات والصواريخ.

وأكد التلفزيون الإيراني مساء اليوم السبت، أن الحرس الثوري بدأ العملية الواسعة بالمسيّرات ضد أهداف في إسرائيل.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون يأن "إطلاق الطائرات بدون طيار نحو إسرائيل ضمن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق، ليس من إيران فحسب، بل من دول أخرى أيضا".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اعترضت عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.

الأكثر قراءة اليوم

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تخاطر بخسارة الحرب في غزة

بيان شديد اللهجة من "حماس"

العثور على المستوطن المفقود مقتولاً "على خلفية قومية"

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ظهور خامنئي "متكئا على بندقية"

صحيفة فرنسية تكشف عن 3 سيناريوهات لهجوم عسكري إيراني على إسرائيل

"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. صورة وأسماء صواريخ وتحذيرات من فتح الأجواء أمام "إسرائيل"

قناة عبرية: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الحرس الثـوري الإيراني يعلن قصف "إسرائيل" بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة

photo_2024-04-13_20-53-18

بالفيديو: بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

"إسرائيل" تقرّر إغلاق المجال الجوي تحسبا لهجوم إيراني محتمل

JY-BAB_170105_LHR_5597_(35388632922)

الأردن تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطائرات بسبب احتمالات الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

photo_2024-04-13_19-01-52

الجيش الإسرائيلي يحظر الفعاليات التعليمية في جميع أنحاء البلاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية