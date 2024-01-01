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وزيرة بلجيكية تدعو لمحاسبة إسرائيل على قتل إغاثيين بغزة

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة بلجيكية تدعو لمحاسبة إسرائيل على قتل إغاثيين بغزة



بروكسل/سما/

 طالبت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز بمحاسبة إسرائيل على قتلها عمال إغاثة إنسانية في غزة.


وقالت في منشور عبر منصة “إكس”، الثلاثاء إن مقتل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي “أمر مفجع”.


وأضافت: “حان الوقت لوقف إطلاق النار”، وشددت على أن هناك حاجة إلى العدالة ومحاسبة إسرائيل.


وتساءلت: “كم عدد المدنيين الأبرياء الذين لايزال يتعين عليهم الموت؟”.

بدورها قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب: “حتى في الحرب هناك قواعد يجب على جميع الأطراف احترامها. مثل هذه التصرفات غير مقبولة”.


ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.


وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت “المطبخ العالمي” تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.


وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)”.


من جانبه، زعم جيش الاحتلال في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا “معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته”.

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