  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصين تحضّ إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في رفح "في أقرب وقت"

الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحضّ إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في رفح "في أقرب وقت"



غزة / سما /

حضّت الصين إسرائيل، الثلاثاء، على وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح “في أقرب وقت ممكن”، محذّرة من “كارثة إنسانية” في حال تواصل القتال.

وقال ناطق باسم الخارجية الصينية، في بيان، إن “الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح، وتعارض وتدين الأعمال التي تضرّ بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي”.

وأضاف أن بكين تحضّ إسرائيل على “وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن، وبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.. لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح”.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً الجيش بالتحضير لهجوم على رفح المكتظة بالنازحين الذين فروا من الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر بين إسرائيل و”حماس”.

ويثير احتمال شنّ هجوم بري قلقاً كبيراً في الخارج.

وتعهد نتنياهو، الإثنين، مواصلة الهجوم العسكري بالقول: “وحده الضغط العسكري المتواصل حتى النصر الكامل سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأعلنت إسرائيل أنّها تمكّنت من تخليص رهينتَين كانا محتجزين في قطاع غزة، خلال عمليّة ليليّة في رفح، على الحدود مع مصر.

ورافقت العملية الإسرائيلية الليلية هذه ضربات أودت بحياة مئة شخص، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة “حماس” التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007.

#إسرائيل #الصين #رفح #القانون الدولي

الأكثر قراءة اليوم

صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"

هذا ما أبلغته "إسرائيل" للقاهرة عن هجومها على رفح الليلة الماضية

"إسرائيل" تطلب تعاون الأمم المتحدة في "عملية رفح".. كيف نفهم الأمور؟

نشطاء يتداولون فيديو لـ"تحركات صواريخ مصرية".. إلى أين تتجه؟

مسودة إسرائيلية جديدة لتحديد موقفها من مقترح الصفقة.. حماس: رد "إسرائيل" لا يوصل لاتفاق

"القسام" تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر

سموتريتش: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر

الأخبار الرئيسية

إحراز بعض التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

سكان غزة

صحيفة أمريكية: إسرائيل ترغب في إجلاء سكان رفح إلى 15 مخيماً على حدود مصر

130يوما على الحرب : شهداء بالعشرات واستمرار قصف رفح

مقترح فرنسي لإنهاء القتال بين "حزب الله" والاحتلال

20240212212820reup-2024-02-12t212621z_573857933_rc2916a9mddv_rtrmadp_3_usa-jordan.h-1-730x438

بايدن يتحدث عن هدنة مؤقتة في غزة “لستة أسابيع على الأقل”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية