  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بمعارك جنوب غزة

الإثنين 12 فبراير 2024 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بمعارك جنوب غزة



القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين إن اثنين من الجيش الإسرائيلي قتلا في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال ان جنديين من وحدة ماجلان قتلا أمس خلال قتال في جنوب قطاع غزة

وأضاف أن القتيلين هما الجندي أدي إلدور، ويبلغ من العمر 21 عاما، وهو من سكان مدينة حيفا، والجندي ألون كلاينمان، وعمره 21 عاما أيضا، وهو من سكان تل أبيب.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 229، ومنذ السابع من أكتوبر إلى 566.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

تحذير إسرائيلي من تحول مصر إلى دولة معادية بقرار واحد

بن غفير يطالب الجيش بإطلاق النار على الأطفال والنساء الغزيين

صحيفة أميركية: نتنياهو يوجّه إهانات علنية لواشنطن وبايدن يقترب من القطيعة معه

جيش الاحتلال يصادق على خطة عملياتية في رفح ويحذر من التحدث حول العمليات العسكرية

لواء إسرائيلي: فظاعة الحرب في غزة سببت تسونامي اضطرابات عقلية لآلاف الجنود

مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح

الأخبار الرئيسية

الحرب

أبرز تطورات اليوم الـ 129 من الحرب الإسرائيلية على غزة

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

photo_2024-02-12_01-24-53

نحو 100 شهيد في مجزرة إسرائيلية برفح (صور وفيديو)

حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يتعرض "لكمين كبير جداً" في خانيونس

مسؤول أميركي يتوقع حدوث إنفراجة بصفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية