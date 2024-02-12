الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بمعارك جنوب غزة

القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين إن اثنين من الجيش الإسرائيلي قتلا في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال ان جنديين من وحدة ماجلان قتلا أمس خلال قتال في جنوب قطاع غزة

وأضاف أن القتيلين هما الجندي أدي إلدور، ويبلغ من العمر 21 عاما، وهو من سكان مدينة حيفا، والجندي ألون كلاينمان، وعمره 21 عاما أيضا، وهو من سكان تل أبيب.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 229، ومنذ السابع من أكتوبر إلى 566.