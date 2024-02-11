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فيديو: العاهل الأردني شارك بإنزال لتقديم المساعدات لغزة

الأحد 11 فبراير 2024 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: العاهل الأردني شارك بإنزال لتقديم المساعدات لغزة



غزة/سما/

تداولت وسائل إعلام أردنية، الأحد، مقطعاً مصوراً، يظهر عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، أثناء مشاركته في أحد الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات لغزة، قبل نحو أسبوع، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي تحاكم على إثرها بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
ونشر تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني، ذات المقطع، تحت عنوان “الملك يشارك بالإنزال الجوي الأخير لتقديم المساعدات لغزة” قبل نحو أسبوع.


وفي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري، أعلن الجيش الأردني تنفيذ 4 إنزالات جوية إلى مستشفى له في قطاع غزة، بالتعاون مع هولندا.
ورفعت تلك العمليات، عدد الإنزالات التي نفذها الأردن مع جهات مختلفة إلى 13 في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويتبع للأردن 5 مرافق طبية داخل فلسطين، بينها مستشفيان ميدانيان داخل قطاع غزة، تديرهما كوادر عسكرية من الخدمات الطبية الملكية التابعة للجيش.
وسبق أن أعلن الجيش الأردني عن مشاركة الأميرة سلمى، ابنة الملك عبد الله الثاني، في إحدى الإنزالات، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من حملته العسكرية ضد مستشفيات قطاع غزة، ويشن منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس جنوب القطاع، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “الإبادة الجماعية” لأول مرة في تاريخها.

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