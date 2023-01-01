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اشتية يحذّر من التداعيات الخطيرة لجرائم الاحتلال في جنين وقطاع غزة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يحذّر من التداعيات الخطيرة لجرائم الاحتلال في جنين وقطاع غزة



رام الله/سما/

حذّر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة لجرائم الاحتلال في جنين وقطاع غزة، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لتقديم الجناة للعدالة.

وقال اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال تواصل سفك دماء أبنائنا، في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، طالما تولد لها الشعور بأنها بمأمن من العقاب؛ وهو الشعور الذي يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم؛ دون إقامة وزن لأي انتقادات دولية".

وتقدم رئيس الوزراء من ذوي الشهداء الذين ارتقوا في جنين وقطاع غزة، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

#محمد اشتية

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