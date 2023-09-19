الشباب الثائر بغزة ينعي الشهيد يوسف رضوان

غزة/سما/

نعى الشباب الثائر في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الشهيد يوسف رضوان والذي ارتقى برصاص اللاحتلال خلال المواجهات قرب السياج الزائل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

وفيما يلي نص بيان الشباب الثائر

بسم الله الرحمن الرحيم

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" صدق الله العَظيم

ننعى شهيد الأقصى الثائر يوسف سالم يوسف رضوان الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال مواجهات الشباب الثائر قرب السياج الزائل قريبا شرق خانيونس؛ نصرة للأقصى وانتصاراً للمرابطين والمرابطات الذين يواجهون مخططات الحرب الدينية التي يشنها عتاة المتدينيين الصهاينة المدعومين من حكومة الإجرام الفاشية ضد مقدسات أمتنا.

ونقول للاحتلال إننا للأقصى فداء مهما أريقت منا الدماء، وإننا ماضون على طريق الشهداء الأبرار أقمار معركة الأسرى ومعركة الأقصى وسنحرق الأرض تحت أقدام المحتلين ولينتظر العدو منا ما يسوؤه.

وإننا من أرض غزة وثغورها الشرقية نوجه كل التحية للمرابطين والمرابطات في الأقصى وعلى رأسهم شيخ المرابطين (أبو بكر الشيمي) ابن مدينة عكا بالداخل المحتل.

كما وندعو الثوار الأحرار من أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم كافة لجعل الأرض لهيبا من تحت المحتل وأن يدفعوه ثمن جرائمه بحق أقصانا ومسرانا.

والقادم أعظم بإذن الله.

وانه لجهاد نصر او استشهاد ????????

الثلاثاء 19/9/2023

والله ولي التوفيق والسداد

الشباب الثائر _ "قطاع غزو

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، استشهاد الشاب رضوان أثر طلق ناري في الرأس أطلقه قناص إسرائيلي عليه شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.