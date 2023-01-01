طبعة ثانية من كتاب احمد رفيق عوض (بتوقيت فلسطين) في القاهرة

رام الله/سما/

اعادت الدار البحرينينة المصرية في القاهرة اصدار كتاب (بتوقيت فلسطين) للكاتب و الروائي احمد رفيق عوض هذا الاسبوع .

جاء الكتاب في 218 صفحة من القطع الكبير و ضم مقالات د. عوض التي كان ينشرها اسبوعيا في صحيفة القدس و صحف و مواقع اخرى و شملت مواضيع سياسية و ثقافية و تاريخية .

و كانت الطبعة الاولى قد صدرت عن مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس اوائل العام الجاري و مما ورد في كلمة الغلاف الاخير للكتاب (المشكلة ان زعماء اسرائيل الحاليين لا يتمتعون بالرؤية الي يتميز بها من اقام اسرائيل اصلا، اذ ان الزعماء الحاليين اكثر تبسيطا للامور ، اكثر انصياعا للجمهور ، اكثر تخوفا ، اكثر فسادا ، اكثر استخداما للقوة رغم ثبوت فشلها ، اكثر غطرستا ، اكثر انغلاقا ، اكثر خطئا ، اكثر يهوديتا ، اقل اسرائيليتا ، اقل دبلوماسية)