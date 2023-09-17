لابيد: نتنياهو دمر صورة "إسرائيل" أمام العالم

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين أن التوترات السياسية في إسرائيل تصاعدت بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها المتظاهرين بالتواطؤ مع أعدائها.

وأضافت القناة العبرية أن هذه التصريحات أثارت مخاوف وانتقادات من جماعات متنوعة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي رد فعل قوي، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة لنتنياهو، "إنه لا يمكن أن يُلقى على أي شخص مسؤولية تدمير صورة إسرائيل أمام العالم أكثر من نتنياهو نفسه"،مشيرًا إلى أن سياسته في الأشهر الأخيرة ساهمت في تصاعد التوتر مع إيران.



وشن نتنياهو، هجوما على المتظاهرين الإسرائيليين ضد مخطط حكومته لإضعاف جهاز القضاء في نيويورك، خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر أنهم بذلك ينضمون إلى "منظمة التحرير الفلسطينية وإيران وآخرين" من أعداء إسرائيل، وذلك في تصريحات صدرت عنه فجر اليوم، الإثنين، خلال حديثه للصحافيين في المطار قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.