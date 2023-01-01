مارتينو يصدم الجماهير الأمريكية باستبعاد ميسي

وكالات / سما /

قرر تاتا مارتينو، المدير الفني لإنتر ميامي، استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من مباراة أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي.

وكانت هناك شكوك حول لحاق ميسي بالمباراة، عقب عودته من التوقف الدولي، بسبب حاجته للمزيد من الوقت للتعافي، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، قرر تاتا مارتينو عدم سفر ميسي مع الفريق لخوض مباراة أتلانتا، لتجنب تفاقم الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المشجعين اشتروا تذاكر مباراة إنتر ميامي وأتلانتا على أمل أن يروا ميسي فقط، لكن لسوء الحظ بالنسبة لهم، فإن النجم الأرجنتيني لن يكون متواجدًا.

وكان ميسي انتقل إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وحقق النجم الأرجنتيني لقب كأس الدوريات مع إنتر ميامي منذ عدة أسابيع.