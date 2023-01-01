فيديو.. ريال مدريد يهزم سوسيداد بعد لقاءٍ مُثير في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

تمكن فريق ريال مدريد من قلب الطاولة على مُنافسه وضيفه فريق ريال سوسيداد، ونجح في التغلب عليه بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد قد بدأ التسجيل فيها عن طريق أندير بارينتشيا في الدقيقة 5 بعد أن تابع كرة فشل كيبا حارس الميرنجي في إبعادها عن مناطق الخطر.

وتمكن النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي من تسجيل هدف التعادل للميرنجي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تسديدة قوية غالط بها حارس الضيوف.

ونجح الدولي الإسباني خوسيلو في تسجيل الهدف الثاني للملكي بعد لعبة رأسية مُتقنة في الدقيقة 60 من اللقاء.

وحاول لاعبو الفريقين زيادة غلة التهديف، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوزٍ مُستحق لريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة “العلامة الكاملة” بعد مرور 5 جولات.

وسيلعب ريال مدريد الجولة المُقبلة في الدوري الإسباني ضد الجار والغريم التقليدي أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة على أرض ملعب ميتروبوليتانو يوم الأحد المُقبل.