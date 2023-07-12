لأول مرة.. عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية (فيديو)

الرياض/سما/

عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، وذلك على هامش بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية.



ونشر "الحساب الرسمي لـ"الفيفا"، شريط فيديو من افتتاح البطولة الدولية للألعاب الإلكترونية التي تنظم في السعودية، والذي ظهر خلاله لاعبو المنتخب الإسرائيلي المشاركون في البطولة للحظة قصيرة، مع العلم الإسرائيلي.

ולקינוח שירת ההמנון בבירת סעודיה, ריאד, במהלך טקז הפתיחה של טורניר גמר אליפות העולם בפיפ"א שישראל משתתפת בו. זמנים מופלאים https://t.co/Qun04O9UqK pic.twitter.com/5vNA7q8Eg8 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 11, 2023

وحسب الفيديو، الذي نشرته قناة "I24NEWS" الإسرائيلية، "تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال البطولة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، والتي تشرف عليها الفيفا".

وقالت القناة إن "المنتخب الإسرائيلي وصل الجمعة الماضية إلى السعودية، عن طريق دولة الإمارات مع جوازاتهم الإسرائيلية، مشيرةً أن دخولهم إلى الدولة العربية، التي لا توجد لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، جرى بعد تنسيق مع منظمة الفيفا، المسؤولة عن الحدث".



وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.





لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.