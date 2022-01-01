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إطلاق مسابقة "أنا الراوي 3" لكتابة القصص القصيرة على مستوي الوطن

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق مسابقة "أنا الراوي 3" لكتابة القصص القصيرة على مستوي الوطن



غزة / سما /

اعلنت جمعية عطاء فلسطين الخيرية عن إطلاق "أنا الراوي" لكتابة القصص القصيرة - الدورة الثالثة لعام 2022- ضمن المشروع السنوي "أنا المبدع" للمسابقات الثقافية.

وقالت مؤسس ومدير عام عطاء فلسطين د. رجاء أبو غزالة، بان المسابقة تستهدف الأطفال المبدعون في مجال الكتابة القصصية وأدب الأطفال من عمر (10-14 عاما) من كافة المحافظات الفلسطينية. مبينه، ان شروط المسابقة يتم اختيار أحد الموضوعات التالية لصياغة القصة وأحداثها وهي :( كورونا وأنا، انا والفصول الأربعة، مدينتي المحتلة، كلمات غيرت حياتي، قصة ما قبل النوم) وللمشارك حقّ الاشتراك بـ (قصة واحدة فقط) غير منشورة او مشاركة في مسابقة سابقاً، وتتراوح عدد كلمات القصة من (200 – 250 كلمة)، باللغة العربية الفصيحة وخالية من الأخطاء وخلافه تهمل.

واضافت "بان من ضمن الشروط ترسل المشاركات بــ (ملف وورد) من خلال استمارة التسجيل على موقع الجمعية الإلكتروني، وستخضع المشاركات للتحكيم من قبل لجنة مختصّة بأدب الأطفال، واوضحت بأن الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى سيحصلون على جوائز مالية تتراوح بين 800 دولار-400 دولار، كما سيتم نشر القصص الفائزة إعلاميا وطباعتها في كتاب كقصة مصورة للأطفال، وان الموعد النهائي لإرسال المشاركات تاريخ 1/ ديسمبر 2021.

#جمعية عطاء #القصص القصيرة

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