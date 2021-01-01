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موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟

الجمعة 07 مايو 2021 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟



الرياض / سما

يبحث المسلمون في كل مكان بالعالم في هذه الأيام الفضيلة العشر الأواخر من شهر رمضان عن موعد ليلة القدر 2021 وهي الليلة التي وصفت بالقرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، حيث تصادف هذه الايام.

ويأتي موعد ليلة القدر 2021 هذا العام في العشر الأواخر من رمضان، ولم يقتصر الشرع على هذا الحصر، بل أخبر ببعض العلامات التي تميز تلك الليلة رغبة في استباق الخير والفضيلة فيها والتزود للآخرة.

ويصادف موعد ليلة القدر في الأيام 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 من شهر رمضان المبارك في كل عام، ولكن يرجح علماء الدين والفقه الإسلامي أن تكون في الغالب ليلة السابع والعشرين من الشهر الكريم.

علامات ليلة القدر 2021: اضغط هنا و هنا

وهناك علامات أثناء ليلة القدر، وعلامة بعد انقضاء تلك الليلة، لتأكد للمسلمين؛ فالأولى بمثابة المرغب المنشط على إحيائها، والأخرى بمثابة المبشر لمن عمل الصالحات فيها، والمحسَّر لمن ضيع وفرط فيها.

والعلامات التي في أثنائها فمنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح).

وينتظر المسلمون ليلة القدر في 27 رمضان السابع والعشرين للاعتكاف وصلاة قيام الليلة خلالها، حيث ينطلق المسلم إلى المسجد لقضاء تلك الليلة المباركة فيه والصلاة حتى موعد آذان الفجر والدعاء فيه.

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موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟

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