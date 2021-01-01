متى موعد تاريخ ليلة القدر 2021 بالأدلة من السنة النبوية

الرياض / سما

يتساءل الملايين من المسلمين حول العالم مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان فعليا هذه الليلة حول متى موعد ليلة القدر 2021 إذ شرع الكثيرون في الاكتكاف والقيام بأفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة.

ولحسم الجدل، ننقل لكم كيفية معرفة موعد ليلة القدر 2021 كما كل سنة دون تغير أو تبديل نقلا عن منصات إسلام ويب الدينية، حيث جاءت نشرة مُفصلة حول التحري والموعد المحتمل لهذه الليلة المباركة.

وقال الموقع: قد أخفى الله عز وجل علم تعييين يومها عن العباد، ليكثروا من العبادة، ويجتهدوا في العمل، فيظهر من كان جاداً في طلبها حريصاً عليها، ومن كان عاجزاً مفرطاً، فإن من حرص على شيء جد في طلبه، وهان عليه ما يلقاه من تعب في سبيل الوصول إليه.

وأضاف الموقع: هذه الليلة العظيمة يُستحب تحريها في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أرجى وآكد، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى)، وهي في السبع الأواخر أرجى من غيرها، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) رواه البخاري.

موعد ليلة القدر:

وتابع الموقع: ثم هي في ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) رواه أبو داود.

وأردف الموقع: فعلى الراغبين في تحصيل هذه الليلة المباركة الاجتهاد في هذه الليالي والأيام، وأن يتعرَّضوا لنفحات الرب الكريم المنان، عسى أن تصيبكم نفحة من نفحاته لا يشقى العبد بعدها أبداً.

وحث الموقع الديني متابعيه المقدرين بالملايين الجميع على اغتنام ليلة القدر بالذكر والصلاة والقيام والدعاء والأعمال الصالحة. علما أنه يمكنكم قراءة المزيد من المقالات المفصلة حولها لدينا.