افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى "الدرة" للأطفال

غزة / سما /

افتتحت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزه بقدرة 30 كيلو واط، وذلك بتمويل من مكتب ممثلية الصين لدي دولة فلسطين. وجري حفل الافتتاح بمبنى مستشفى الدرة، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدي دولة فلسطين قواه وي، و د. رجاء أبو غزالة مدير عام ومؤسس عطاء فلسطين عبر تقنية الزووم من رام الله، و م. عماد الأغا أمين سر عطاء فلسطين، ود. ماجد حمادة مدير مستشفى الدرة، وجمع من موظفي عطاء فلسطين ووزارة الصحة.

وشكرت د. أبو غزالة جمهورية الصين حكومة وشعبا على مساندتهم ووقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني، وجزيل الشكر على تبرعها بلقاحات كورونا. مبينه ان الصينين مولوا عبر عطاء فلسطين عدة مشاريع نوعية مهمة، اهمهما مشاريع "ضوء الحياة" لتزويد الطاقة الشمسية ومشروع تحلية المياه الجوفية في جنوب قطاع غزه، وأكدت أن عطاء فلسطين مستمرة بتزويد المراكز الصحية والمستشفيات في قطاع غزه بأنظمة توليد الطاقة الشمسية.

بدورة أكد سعادة السفير قواه وي على شكره لإنجاح هذا المشروع وان جمهورية الصين شريك للفلسطينيين وان الصين تحتفل هذا العام بمرور ١٠٠ عام على تأسيس الحزب الشيوعي. والذكرى 33 للعلاقات الصينية الفلسطينية هنالك اهتمام كبير لمساعدة الشعب الفلسطيني وصداقة كبيرة بين البلدين، اوضح عن اتصال الرئيس الصيني بالرئيس عباس في تموز الماضي وعبر من خلاله الرئيس الصيني عن دعمه للشعب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد د. حمادة على أن مشروع تزويد مستشفى الدرة بنظام الطاقة الشمسية هو مشروع هام وحيوي، كونه سيغطي احتياجات المستشفى من الطاقة اللازمة لتشغيل 80% من اقسامه وتحديدا في قسم العناية المركزة وغرفة الطوارئ. وأن المشروع سيخدم قرابة (100) ألف طفل/ـة من شرق محافظة غزه.