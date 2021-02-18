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فيديو: رغد صدام حسين تنشر صورة أول رسالة تلقتها من والدها أثناء محاكمته وماذا طلب

الجمعة 19 فبراير 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: رغد صدام حسين تنشر صورة أول رسالة تلقتها من والدها أثناء محاكمته وماذا طلب



وكالات

نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صورة أول رسالة تلقتها من والدها أثناء محاكمته، وكشفت ماذا كان يطلب منها في رسائله لها خلال تلك الفترة.

كشفت رغد في الجزء الرابع من لقائها مع قناة "العربية"، عن تفاصيل الرسائل التي تلقتها من والدها أثناء المحاكمة وأهم طلباته.

وقالت رغد إن "والدها كان يطلب في رسائله لها ملابس وسيجارا".

وأوضحت أنه "كان يدخن السيجار، وكان يهديه لمن معه"، مشيرة إلى أنه "كان ينبهها على الماركة المحددة التي يريدها".

وأشارت إلى أن الرسائل التي كانت تتلقاها كان يتم محو أجزاء كبيرة منها، لافتة إلى أن الأمر نفسه انطبق على مذكرات صدام حسين، حيث إن هناك صفحات مفقودة.

وعن القبض عليه ومحاكمته، ذكرت أنها لم تتوقع أن تشاهده وهو في قبضة الأمريكيين، بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد في عام 2003، بل أنها كانت تتوقع دائما أن يستشهد أثناء الدفاع عن بلاده.

وأكدت أنها "شعرت بالوجع عندما شاهدته وهو يتم القبض عليه، مضيفة أن أصعب مراحل محاكمة والدها كانت في نهايتها بالحكم بإعدامه".

كما شددت رغد صدام حسين على أنها لم تر مشهد إعدام والدها، الرئيس العراقي الراحل حتى الآن وترفض هذا.

#رغد صدام حسين #صدام حسين

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