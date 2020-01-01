رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، يوم الأحد، عن رابط التقديم على سلف الضمان الاجتماعي 2020 للعاملين في المنشآت غيـر المصـرح لهـا بالعمـل والمنشآت الأكثر تضرراً في الأردن.

وقالت المؤسسة الحكومية في بيان صحفي عبر فيسبوك إنه يمكن التقديم على رابط سلف الضمان الاجتماعي الأردني، موضحة أن العاملين في تلك المنشآت يمكنهم الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي 2.

وأشارت الضمان الاجتماعي إلى أنه بموجب تلك التعديلات، يتم صرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للمستفيد من البرنامج بنسبة 8% من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع بحد أعلى 500 دينار.

وأضافت: شريطة أن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على ألف دينار، موضحة أنه بالنسبة للمؤمن عليه الذي قد حصل على سلفة تعويض دفعة واحدة (تمكين اقتصادي (2) سابقاً) فيتم خصمها من مبلغ السلفة الجديد مع صرف الفرق.

وتابعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن العاملين في القطاعات الأخرى المتبقية، يمكنهم الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (2) بسقف مئتي دينار أردني، وذلك حال لم يكونوا قد صرفوا سابقاً على ذات البرنامج.

رابط سلف الضمان الاجتماعي الأردني 2020: اضغط هنا

ولفتت الضمان الاجتماعي إلى أن المؤمن عليه الذي يرغب الاستفادة من برنامج تمكين 2 يجب عليه الدخول إلى موقع المؤسسة، والذهاب لحسابه الشخصي والتقدم بطلب الاستفادة منه عبر قائمة خدمات أوامر الدفاع.

وكانت الضمان الاجتماعي الأردني، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتضمن رفع السقف الأعلى لسلفة برنامج تمكين اقتصادي (2) إلى (500) دينار بدلاً من (200) دينار كما كان الفترة الماضية.