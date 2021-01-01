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رقم التقديم على سلفة تمكين اقتصادي 2 للمتقاعدين من الضمان الاجتماعي الأردني

السبت 24 أبريل 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم التقديم على سلفة تمكين اقتصادي 2 للمتقاعدين من الضمان الاجتماعي الأردني



عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها قررت إتاحة المجال أمام المتقاعدين للتقدم على سلفة تمكين اقتصادي 2 من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 وذلك اعتباراً من يوم غدٍ السبت.

وبينت المؤسسة بأن مركز الاتصال الموحد يقدم خدماته ويجيب على استفسارات جمهور المؤسسة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

كما اوضحت المؤسسة بأنها قررت إتاحة المجال أمام المتقاعدين للتقدم على هذه السلفة من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 وذلك اعتباراً من يوم غدٍ السبت.

وأكدت المؤسسة بأن سلفة تمكين اقتصادي 2 والتي تبلغ 120% من صافي الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان وبحد أعلى 200 دينار، هي متاحة لجميع متقاعدي الضمان الاجتماعي ممن لا تزيد رواتبهم على 700 دينار.

وأفادت مؤسسة الضمان الأردنية بأن تسديد هذه السلفة سيتم على 18 شهر وبدون ترتيب أية فوائد. موضحة أن صرف هذه السلفة مشروط بالتسجيل في منصة تلقي لقاح كورونا.
 

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سلف المتقاعدين تمكين اقتصادي 2

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