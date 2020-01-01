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رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

الأحد 27 ديسمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني



عمان / سما

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يوم الأحد، عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتطبيق برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة، موضحة أن فترة الاستفادة من هذا البرنامج تبدأ اعتباراً من كانون الأول 2020 وحتى أيار 2021.

وقالت المؤسسة الحكومية في بيان صحفي عبر موقع فيسبوك الجهات المستفيدة من البرنامج تشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا والتي سيتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة بأنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى (220) دينار شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل. 

وأضاف البيان: يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف (1000) دينار من أجره الخاضع للاقتطاع ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد عن هذا السقف.

رابط تقديم طلب في برنامج استدامة:

وتابعت: بالنسبة للعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة سيخصص لهم (75%) من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج (50%) منها وبما لا يزيد عن (500) دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل الـ (50%) المتبقية على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن (220) دينار شهرياً، وفي حال قلّت نسبة الـ (75%) عن (220) دينار يتحمل البرنامج الفرق.

ولفتت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني إلى أنه للاستفادة من برنامج استدامة الأول والثاني، لا بد أن يكون العامل مشمولاً بالضمان، وذلك عن طريق المنشأة في شهر آذار / مارس من العام الجاري 2020 وبقي في الشمول بعد ذلك في المنشآت غير المصرح لها بالعمل.

وأردفت المؤسسة: بالنسبة للمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان في شهر آذار أو أي شهر يليه وحتى شهر تشرين الأول من العام الحالي 2020.

وختم بيان الضمان الاجتماعي بأنه بإمكان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة، الدخول لحسابها على موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن خدمات أوامر الدفاع اختيار برنامج استدامة وتقديم الطلب.

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