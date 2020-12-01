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رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

الأحد 27 ديسمبر 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1



عمان / سما

نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، يوم الأحد، رابط تقديم طلب بدل التعطل عن العمل، داعية الفئات المتوفقة مع الشروط إلى التسجيل فورا الفترة الراهنة.

وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي في تصريح لها إنه يمكن تقديم طلب الاستفادة من بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه واستفاد من برنامج مساند 1 ولم يتجاوز رصيده المدين 8%.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن التسجيل في برنامج مساند 1 بدل تعطل عن العمل من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عبر موقع الضمان الاجتماعي وتقديم الطلب.

وأضافت أنه يتم صرف بدل التعطل له بنسبة (50%) من أجره الأخير الخاضع للضمان وبحد أقصى (350) دينار وحد أدنى (150) دينار شهرياً بغض النظر عن حصوله على بدل تعطل عن العمل بموجب برنامج مساند (1) سابقا.

رابط تقديم طلب بدل تعطل مساند 1: اضغط هنا

ويستفيد من برنامج بدل التعطل عن العمل الجديد الذي تبلغ مدته ستة أشهر من تاريخه، المؤمن عليه المشمول بتأمين التعطل عن العمل والذي انتهت خدماته من المنشأة التي كان يعمل بها.

وفي وقت سابق اليوم، قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، صرف بدل التعطل عن العمل برنامج مساند 1 لمدة ستة أشهر كحد أقصى، وذلك تبعا للبلاغ الذي صدر عن رئيس الحكومة. 

 البنوك المعتمدة لخدمة آيبانك: اضغط هنا

وتابعت الضمان الاجتماعي إنه يشترط ألا يكون الرصيد الادخاري للمستفيد في تأمين التعطل مديناً بنسبة (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان بما فيها المبالغ والسلف التي حصل عليها سابقاً بموجب أوامر الدفاع الخاصة بالضمان أو أيّة مبالغ صُرفت دون وجه حق.

وحسب مؤسسة الضمان الأردنية، فإنه يتم تحويل مستحقات البرنامج للمستفيدين إلى حساباتهم البنكية لدى البنوك المعتمدة لخدمة "آيبانك"، لافتة إلى أن الرابط التالي مبين فيه البنوك المعتمدة لخدمة آيبانك.

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