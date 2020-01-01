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عطاء فلسطين تنفذ صرفية للأيتام لأشهر من 10-12 لعام 2020

الأحد 20 ديسمبر 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بدأت جمعية عطاء فلسطين الخيرية بصرف الكفالات المالية الشهرية للأيتام المكفولين لديها لعام 2020 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وذلك عن الأشهر أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر لعام 2020. 

وأوضحت مؤسس ومدير عام الجمعية السيدة / رجاء أبو غزالة، وأن هذه الصرفية مقدمة من تبرعات شركات محلية وفاعلي خير بمبلغ وقدره 17,000 دولار، مشيرة الى ان ما يزيد عن 100 يتيما استفادوا من الكفالات المالية للعام الحالي وستستمر هذه الكفالة لعام 2021 ليتسنى لمعيلي الأيتام من تسيير أمورهم في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشون فيها، واضافت بأن العمل مستمر لتوطيد العلاقات مع الشركات والأشخاص والمؤسسات من داخل فلسطين وخارجها، للمساهمة في دعم عدد أكبر من الأيتام.  

وأعرب الأيتام وعائلاتهم عن شكرهم للكافلين من أبناء شعبنا الفلسطيني على استمرارهم في تقديم الدعم والمؤازرة، داعين لهم بدوام الخير. 

#عطاء فلسطين #الأيتام #غزة

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