موعد قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021 ثمن النهائي

مدريد / سما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن موعد قرعة دور 16 ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020؛ وذلك عقب إنتهاء منافسات دور المجموعات رسميا وصعود أول وثاني كل مجموعة للمرحلة القادمة.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن موعد قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2020 سيكون يوم الإثنين القادم في مدينة نيون بسويسرا، وذلك بحضور افتراضي عن بعد لممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وتلعب جميع مباريات مرحلة الذهاب في دور 16 بدوري أبطال أوروبا بتاريخ السادس عشر والسابع عشر، الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر فبراير (الثاني ميلاديا) للعام الجديد 2021.

أما كافة لقاءات مرحلة الإياب بدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تجري على ملعب لم تحدد بعد بتاريخ التاسع والعاشر، السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس (الثالث ميلاديا) للعام 2021.

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وحصل على المركز الأول في جدول ترتيب مجموعات دوري الأبطال 2020: بايرن ميونخ، ريال مدريد، يوفنتوس، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند.

أما المركز الثاني في مجموعات أبطال أوروبا: أتلتيكو مدريد، بوروسيا مونشنغلادباخ، أتلانتا، بورتو، برشلونة، إشبيلية، لايبزيج، فيما شهد هذا الدور العديد من المفاجآت غير المتوقعة لأعرق الفرق.

ومن أبرز مفاجآت دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، خروج مانشستر يونايتد لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي، ومغادرة انتر ميلان الإيطالي من الباب الضيق؛ كونه احتل المركز الرابع في مجموعته.