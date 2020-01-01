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نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. بي إن سبورت الإخبارية

الإثنين 14 ديسمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. بي إن سبورت الإخبارية



مدريد / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا بث مباشر ثمن النهائي التي تجري بعد قليل وسط أجواء احتفالية للفرق الكبرى بالقارة العجوز.

قرعة دوري أبطال أوروبا مباشر تنقل عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، وقنوات الأندية المشاركة كافة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الخوف والترقب الحذر.

ويتوقع مراقبون وقوع مواجهات من العيار الثقيل بعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، لا سيما في ظل وجود برشلونة بالتصنيف الثاني، ما يعني أنه قد يصطدم بنظيره بايرن ميونخ أو ليفربول الإنجليزي.

وتأتي القرعة بعد أنباء وردت عن احتمالية انتقال ميسي إلى فريق آخر، ورحيله، لكن الليو لن يلعب مع النادي الذي سوف ينتقل عليه، الأمر الذي ينذر بكارثة جديدة تضرب جدران النادي الكتالوني.

قرعة دوري أبطال أوروبا مباشر:

وقال طارق ذياب: عندما يكون عندك تعداد بشري في دوري أبطال أوروبا وأفضل دفاع قد يذهب بعيدا في المنافسة على اللقب، إلى جانب حارس مرمى مميز، بالتالي قد نرى بعد لحظات مفاجآت في هذه القرعة.

وأضاف أن حامل اللقب الفريق البافاري لن يكون صيدا سهلا، إذ لا يوجد نادي قادر على إيقافه سوى ريال مدريد رغم الظروف الصعبة التي يمر بها في البطولة المحلية، لأنه فقط يعرف طريقة لعبه وتفكيره.

وتابع إن نتيجة قرعة أبطال أوروبا مباشر قد تتيح لبعض الفرق فرصة الانتقام مما حدث الموسم الماضي، موضحا أن كل مشجعي برشلونة يريدون مواجهة كل الأندية باستثناء البطل الألماني والإنجليزي.

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