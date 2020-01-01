جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

مدريد / سما

ننشر لكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 بعد نتائج المباريات الثماني التي جرت اليوم الثلاثاء بين 16 فريقا وفوز يوفنتوس الساحق على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.

وفاز بروسيا دورتموند الألماني على زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بهدفين مقابل هدف، بينما فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نفسه على نتيجة مباراة لاتسيو الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي.

كما احتكم فريقا كراسنودار الروسي وتشيلسي الإنجليزي للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في حين تغلب إشبيلية الإسباني على منافسه رين الفرنسي بثنائية نظيفة على ملعب روازون بارك بفرنسا.

وسحق يوفنتوس الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو، وستون مكيني، بينما خطف دينامو كييف الأوكراني انتصارا من فرينكفاروزي المجري بهدف نظيف.

ترتيب مجموعات أبطال أوروبا:

وفي مجموعة أخرى شهدت مفاجآت، تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع إسطنبول باشاك شهير التركي بدون أهداف، وسقط مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام لايبزيج الألماني بهدفين دون رد.

ويتصدر ترتيب مجموعات أبطال أوروبا الثماني، فريق بايرن ميونخ الألماني، بوروسيا مونشنغلادباخ، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، مانشستر يونايتد.

وينافس على المركز الثاني في ترتيب مجموعات دوري الأبطال، أتلتيكو وريال مدريد وشاختار دونيتسك وبورتو وأتلانتا وأياكس وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة وباريس سان جيرمان ولايبزيج.

ترتيب المجموعة الأولى:

المركز الأول: بايرن ميونخ برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: أتلتيكو مدريد برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث: ريد بول سالزيورغ 4 نقاط.

المركز الرابع: لوكوموتيف موسكو 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية:

المركز الأول: بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 8 نقاط.

المركز الثاني: شاختار 7 نقاط.

المركز الثالث: ريال مدريد 7 نقاط.

المركز الرابع: انتر ميلان 5 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة:

المركز الأول: يوفنتوس 15 نقطة.

المركز الثاني: برشلونة 15 نقطة.

المركز الثالث: دينامو كييف نقطة.

المركز الرابع: فرينكفاروزي نقطة.

ترتيب المجموعة الثامنة:

المركز الأول: لايبزيج 12 نقطة.

المركز الثاني: مانشستر يونايتد 9 نقاط.

المركز الثالث: باريس سان جيرمان 9 نقاط.

المركز الرابع: إسطنبول باشاك شهير 3 نقاط.