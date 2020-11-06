شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

الكويت / سما

أعلنت مصادر إعلامية كويتية، يوم الجمعة، عن وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي الممثلة المشهورة في الكويت؛ جراء حادث مؤسف تعرض له في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت صفحة المجلس الإخبارية الكويتية على موقع تويتر وفاة الشاب بدر الماس (الماص) جراء حادث دراجة نارية في ولاية تكساس الأمريكية، على حد وصف مقربين من الراحل.

ونعى العشرات من المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، الراحل بدر الماس الذي رحل فجأة نتيجة حادث الدراجة النارية، مقدمين خالص التعازي والمواساة لزوجته شوق الهادي.

اللهم ارحم #بدر_الماص واغفرله واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك .. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به .. pic.twitter.com/EZkB9Uxji4 — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 6, 2020

وكتبت شوق الهادي في تغريدة عبر تويتر بعد وفاة زوجها بدر الماس : "كسرت فيني شعور كان مليان فيك. الله عليك يوم أوجعت قلبي وجرحتني. رحل ولم يعرف موعد رحيله إلا الله".

وأضافت شوق : "لكن برحيله أوجع قلبي. بعد رحيلك من أدعو حبيب القلب. بعد رحيلك من أحب. بعد رحيلك قلبي في فراغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شيء في هذا العالم بدونك".

وتابعت الممثلة شوق سعد فرحان هادي البالغة من العمر 23 غاما : "هل لي بسؤالك. لماذا رحلت عني، ولماذا تركتني وحيدة في هذا العالم السيء، ولماذا أوجعت قلبي بغيابك".





وأردفت : "أود أن أسألك بها أسئلة تحيرني للغاية وكعادتك منذ رحيلك لم أجدك ولم أجد إجابات لأسئلتي لك ولن يهدأ قلبي بعد وحاجتي لضمتك أوجعت قلبي كثيرا لكني ما زلت أشعر أني أحبك حتى بعد رحيلك".

وكان زوج شوق الهادي، قد نشر صورًا على حسابه الشخصي بموقع سناب شات قبل وفاته بحادث السير في أمريكا بدقائق معدودة، حيث تداول الناشطون المشاهد الأخيرة له وأبرز مواقفه.