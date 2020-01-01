نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا

القدس المحتلة /سما/

نقل مسؤول عسكري أردني، مساء اليوم، الأربعاء، بطائرة مروحية، إلى مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس المحتلة، وذلك في أعقاب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي ما لم تأت وسائل الإعلام الأردنية على ذكر نقل المسؤول العسكري الأردني إلى المستشفى الإسرائيلي؛ تجنبت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكر هوية المسؤول، مشيرة إلى أن المسؤولين في قسم كورونا في المستشفى عملوا على استقباله.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن المسؤول العسكري هو كبير الضباط الطبيين بالجيش الأردني، ونقل إلى هداسا بعد تراجع حالته الصحية، مشددة على أنه "يحتاج إلى علاج طارئ".

ووصل المسؤول العسكري الأردني إلى القدس بواسطة طائرة مروحية عسكرية من طراز "سوبر بوما". وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن "التعاون الأردني الإسرائيلي يعتبر أمرا غير نادر، التعاون بين الجانبين تواصل على الدوام".

والأحد الماضي، أعلن الجيش الأردني، إصابة مدير عام الخدمات الطبية الملكية عادل الوهادنة، بفيروس كورونا، وذلك وفق بيان نشره الجيش، على موقعه الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".

ووفق البيان، أفاد المصدر بأنه "سيتم التعامل معه (الوهادنة) وفق البرتوكول الصحي المتبع"، لافتا إلى إجراء فحوصات يومية لكافة طواقم الخدمات الملكية الطبية، للحيلولة دون انتشار الفيروس بصفوفها.

ويعد الوهادنة ثالث مسؤول أردني رفيع يُصاب خلال أسبوع بالفيروس، بعد وزير الأوقاف محمد الخلايلة، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية.

وسجل الأردن، اليوم الأربعاء، 62 وفاة تأثّرًا بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يوميّة في البلاد، منذ بدء الجائحة.

ورصدت السلطات في البلاد، حسب البيان ذاته، 4.658 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 91.234، بينها 1029 وفاة، و8.769 حالة تعاف.

ويشهد الأردن منذ أوائل آب/ أغسطس الماضي، انتكاسة وبائية سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

وحتى مساء اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 48 مليونا و71 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و223 ألفا، وتعافى ما يزيد على 34 مليونا و493 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".