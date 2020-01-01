حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف إذا صادف الخميس ؟

القاهرة / سما

أوضح موقع "إسلام ويب"، حكم صيام يومي الإثنين والخميس إذا صادف يوم المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، وذلك في رده على الاستفسارات الواردة من الزوار.

وسأل أحد الزوار : "لقد نويت منذ رمضان أن أصوم كل اثنين وخميس والحمد لله، لكن لقد جاء هذا الخميس مع المولد النبوي وقمت بصيامه، هل جائز أم كان يجب عدم الصوم؟".

وأجاب إسلام ويب أن "صيام يومي الاثنين والخميس مستحب مرغب فيه ولو صادف يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فبما قامت به السائلة من مواصلة الصيام المستحب كان صوابا موافقا للسنة".





حكم الصيام يوم المولد النبوي

وشدد الموقع على أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة لم يفعلها أحد من سلف هذه الأمة في القرون الثلاثة المنفصلة، مبينا أن بعض القائلين بالاحتفال بالمولد زادوا الطين بلة.

وأضاف أنهم "نصوا على كراهة صوم ذلك اليوم؛ لأنه يوم عيد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال : "فيه ولدت وفيه أنزل علي" رواه مسلم.

وأشار إلى ضرورة التنبه لأمر، وهو أن النبي كان يصوم الاثنين ولا يخصص يوما واحدًا من كل سنة، فيصومه ثم يقول للناس هذا يوم ولدت، فمن أراد الاقتداء بسنة النبي فليصم في ربيع وغير ربيع.

وختم أن تخصيص الثاني عشر من ربيع الأول من كل سنة بالصوم، فخلاف السنة أيضا، منوها إلى أن المخالفة تزداد إذا كان يوم الجمعة، فإنه منهي عنه إراده في الصيام.

وذكر أنهم صادموا السنة في موضعين، الأول إحداث عيد لم يشرعه الله ولا رسوله ولو كان خيرا لدلنا عليه، والثاني كراهيتهم للصوم مع أن النبي قد صامه. وفق إسلام ويب.



