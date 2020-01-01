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صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

الخميس 29 أكتوبر 2020 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور



الرياض / سما

تنشر وكالة سما الإخبارية لكم متابعينا في الدول العربية والإسلامية، صور تهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 2020 - 1442، بالإضافة إلى بعض العبارات والمسجات الحديثة المتداولة.

واعتاد المسلمون على نشر عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي على صفحاتهم الشخصية بموقع تويتر وفيسبوك، إذ أنه لا حرج فيها من ناحية دينية حال لم يكن القصد بها التعبد. وفق ما أورده "إسلام ويب".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، قد دعت إلى المشاركة بالحملة الإلكترونية لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنشر على وسم (إلا تنصروه) على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الأوقاف الفلسطينية بغزة إن القوة الذاتية في هذا الدين قوة الحق والبرهان وهي السبب في انتشاره السريع بين الناس مما أغاظ أهل الباطل "قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر".

تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2020

رسائل ومسجات عيد المولد النبوي

كما نشرت وزارة الأوقاف على فيسبوك، صورًا عديدة تتضمن عبارات قصيرة بحجمها كبيرة بمعناها قالها مستشرقين من أمريكا وكندا وفلاسفة بالمملكة المتحدة وعلامة ألماني عن سمات النبي محمد.

وفي سياقٍ آخر، بعث زعماء ورؤساء الدول العربية والإسلامية من بينهم الرئيس محمود عباس التهاني إلى شعوبهم والأمة الإسلامية والعربية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف بهذا العام الهجري.

وتمنى الرؤساء في رسائلهم بمناسبة المولد النبوي إلى شعوبهم السلامة من كل مكروه لا سيما فيروس كوفيد 19 (كورونا)، داعين الله تعالى بالشفاء العاجل لجميع المصابين والرحمة الواسعة للوفيات.

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المولد النبوي الشريف
تهاني المولد النبوي الشريف

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