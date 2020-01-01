موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة مباشر

القاهرة / سما

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي المصري ضد الوداد البيضاوي الرياضي المغربي والقنوات الناقلة بث مباشر؛ ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم السبت 17 أكتوبر 2020 على ملعب المركب الرياضي محمد السادس في المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن موعد مباراة الوداد والأهلي يكون الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر "القاهرة" والسودان وليبيا، فيما تبدأ عند الخامسة بحسب وقت المغرب والجزائر وتونس.

وينطلق هذا اللقاء المهم لكلا الطرفين، الساعة السابعة وفق ميعاد فلسطين والأردن والسعودية ولبنان وقطر والعراق وسوريا والكويت والبحرين، والثامنة في مسقط والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

وتعرض هذه المباراة حصريا على قناة (beIN Sports HD 7، beIN Sports Connect، Arryadia TNT HD)، فيما لم تحدد هذه المحطات العربية حتى اللحظة، هوية معلق اللقاء.

وكان النادي الأهلي قد وصل إلى المغرب، حيث خاض اللاعبون كافة، التدريب الأول بقيادة المدير الفني موسيماني، الذي شهد ظهور حارس المرمى محمد الشناوي إلى عرينه مجددا بعد الإصابة.

يذكر أن موعد مباراة الوداد والأهلي الجديد تم اختياره بعد إرجائه الشهر الماضي؛ نتيجة مستجدات فيروس كوفيد 19، علما أن لقاء الإياب سيجري في مصر يوم الجمعة الثالث والعشرين من أكتوبر الحالي.